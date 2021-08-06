Я хочу съесть его детей, - Макгрегор о Хабибе
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор заявил, что хочет съесть детей Хабиба Нурмагомедова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Макгрегор эмоционально отреагировал на участие Хабиба Нурмагомедова в подкасте Майка Тайсона.
"Я хочу съесть его детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму? Как насчет того, чтобы провести время со своими детьми и семьей для разнообразия и не произносить мое имя до того, как снова окажешься где-то в ловушке? В следующий раз тебе может не так повезти", - написал Макгрегор в Twitter, а затем удалил.
Нурмагомедов воспитывает троих детей. Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджем на UFC 254. После этого президент UFC Дэйна Уайт неоднократно говорил, что проведет встречу с россиянином, где они определятся с будущим спортсмена. Стороны встретились и Уайт объявил, что Хабиб больше не будет выступать в UFC.
- 11 июля ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор уступил американцу Дастину Пуарье техническим нокаутом из-за перелома ноги.
- 12 июля Макгрегор пригрозил семьи Дастину Пуарье, когда сломал ногу в их боя.
- 13 июля знаменитый боксер Флойд Мейвезер надругался над борцом Конором МакГрегором, который потерпел поражение от Дастина Пуарье техническим нокаутом.
- После этого бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов спрогнозировал будущее экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.
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