Я хочу пробиться в Лигу чемпионов - самый дорогой футболист "Металлиста" заинтриговал амбициозными планами на следующий сезон
Эквадорский новичок харьковского "Металлиста" Хуан Касарес похвастался, что имеет амбициозные планы на следующий сезон
Об этом сообщает "Футбол NEWS".
По словам Касареса, сейчас его цель – выйти в УПЛ, а уже после этого – пробиться в еврокубки.
"Хочу вместе с командой выйти в УПЛ и в следующем сезоне пробиться в еврокубки – Лигу Европы или Лигу чемпионов. Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю. Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Упорно буду работать и планирую принять участие в спарринге в конце недели", – сказал эквадорец.
Хуан Касарес перешел в харьковский "Металлист" в этом месяце на правах свободного агента. Эквадорский полузащитник сразу стал самым дорогим футболистом команды и оценивается в 2 млн евро.
Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и на расстоянии 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.
- 20 декабря стало известно, что бразильский вингер Тайсон может вернуться в харьковский "Металлист".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.51
Покупка 28.51Продажа 28.9
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 32.66
- Актуальное
- Важное