Я хочу пробиться в Лигу чемпионов - самый дорогой футболист "Металлиста" заинтриговал амбициозными планами на следующий сезон

Об этом сообщает "Футбол NEWS".



По словам Касареса, сейчас его цель – выйти в УПЛ, а уже после этого – пробиться в еврокубки.



"Хочу вместе с командой выйти в УПЛ и в следующем сезоне пробиться в еврокубки – Лигу Европы или Лигу чемпионов. Я недавно присоединился к команде и практически никого не знаю, но уверен, что очень быстро это исправлю. Понимаю, что по физическим кондициям я могу немного отставать от команды. Упорно буду работать и планирую принять участие в спарринге в конце недели", – сказал эквадорец.



Хуан Касарес перешел в харьковский "Металлист" в этом месяце на правах свободного агента. Эквадорский полузащитник сразу стал самым дорогим футболистом команды и оценивается в 2 млн евро.

Возрожденный "Металлист" набрал 53 балла за 20 матчей первой лиги и на расстоянии 20 очков от третьего места лидирует в турнирной таблице.