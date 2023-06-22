"Я хочу, чтобы это были отношения между странами, которые являются членами ЕС и НАТО", - Дуда об Украине и Польше после войны
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что видит послевоенные отношения Варшавы и Киева диалогом двух стран, являющихся членами ЕС и НАТО
Об этом Дуда заявил в интервью украинским телеканалам и Эспрессо.
"Прежде всего, я бы хотел, чтобы это были отношения между странами, являющимися членами Европейского Союза и НАТО. Это то, что будет способствовать процветанию не только Украины, в смысле обеспечения ее безопасности, но и будущему экономическому процветанию всего общества. Я хочу это очень сильно подчеркнуть", - сказал Дуда в ответ на вопрос журналистки Эспрессо Кристины Парубий.
Он выразил убеждение, что украинские власти в ЕС будут мудро вести политику.
"Да, что преимущества пребывания в Европейском Союзе, эти выгоды будут справедливо распределены в украинском обществе через свободу предоставления услуг, свободу выбора места работы, свободу развития, свободу выбора места жительства. Это очень важные элементы, которые, если их хорошо реализовать, непременно принесут процветание. Я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул Дуда.
Он добавил, что верит, что Украина и Польша совместными усилиями добьются успеха.
"Я верю, что помогая друг другу и поддерживая друг друга с одной стороны, с другой – оставаясь в союзе, как в военном, так и в экономическом, сотрудничая, осуществляя различные экономические проекты, ведя бизнес в своих странах на справедливых, равных условиях – мы добьемся успеха", - подчеркнул Дуда.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.66
Покупка 36.66Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное