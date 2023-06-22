Об этом Дуда заявил в интервью украинским телеканалам и Эспрессо.

"Прежде всего, я бы хотел, чтобы это были отношения между странами, являющимися членами Европейского Союза и НАТО. Это то, что будет способствовать процветанию не только Украины, в смысле обеспечения ее безопасности, но и будущему экономическому процветанию всего общества. Я хочу это очень сильно подчеркнуть", - сказал Дуда в ответ на вопрос журналистки Эспрессо Кристины Парубий.

Он выразил убеждение, что украинские власти в ЕС будут мудро вести политику.

"Да, что преимущества пребывания в Европейском Союзе, эти выгоды будут справедливо распределены в украинском обществе через свободу предоставления услуг, свободу выбора места работы, свободу развития, свободу выбора места жительства. Это очень важные элементы, которые, если их хорошо реализовать, непременно принесут процветание. Я в этом не сомневаюсь", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что верит, что Украина и Польша совместными усилиями добьются успеха.

"Я верю, что помогая друг другу и поддерживая друг друга с одной стороны, с другой – оставаясь в союзе, как в военном, так и в экономическом, сотрудничая, осуществляя различные экономические проекты, ведя бизнес в своих странах на справедливых, равных условиях – мы добьемся успеха", - подчеркнул Дуда.