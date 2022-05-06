Я хочу, чтобы эта бесовая война закончилась, - тренер "Динамо" Луческу

Об этом сообщает ProSport .

По словам Луческу, проводя благотворительные матчи футболисты "Динамо" на время отвлекаются от войны.

"Я хочу, чтобы эта бесовая война закончилась. Путешествуя по Европе и проводя матчи, игроки на время отвлекаются от того, что происходит в Украине", - сказал главный тренер киевлян Мирча Луческу.

В рамках благотворительного турне футболисты "Динамо" одержали победы над польской "Легией" (3:1), турецким "Галатасараем" (3:1), немецкой "Боруссией Д" (3:2), швейцарский "Базелем" (3:2) ) и сыграли вничью с румынским "Клужем" (0:0) и загребским "Динамо" (2:2).

26 апреля премьер-лига объявила чемпионат Украины по футболу завершенным, поскольку его невозможно доиграть из-за полномасштабной российской агрессии.

2 мая Украинская ассоциация футбола поддержала решение Премьер-лиги о досрочном завершении чемпионата страны.

4 мая в благотворительном матче киевское "Динамо" победило швейцарский "Базель".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb