Я хочу, чтобы эта бесовая война закончилась, - тренер "Динамо" Луческу
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что хочет, чтобы война в Украине закончилась
Об этом сообщает ProSport .
По словам Луческу, проводя благотворительные матчи футболисты "Динамо" на время отвлекаются от войны.
"Я хочу, чтобы эта бесовая война закончилась. Путешествуя по Европе и проводя матчи, игроки на время отвлекаются от того, что происходит в Украине", - сказал главный тренер киевлян Мирча Луческу.
В рамках благотворительного турне футболисты "Динамо" одержали победы над польской "Легией" (3:1), турецким "Галатасараем" (3:1), немецкой "Боруссией Д" (3:2), швейцарский "Базелем" (3:2) ) и сыграли вничью с румынским "Клужем" (0:0) и загребским "Динамо" (2:2).
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