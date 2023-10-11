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"Я известный фалерист": Шуфрич объяснил происхождение своей коллекции советских орденов

11 октября, 2023 среда
15:34
Криминал

Подозреваемый в государственной измене Нестор Шуфрич заявил, что он является известным фалеристом, поэтому коллекционирует разные ордена, в том числе и советские

Об этом сообщила из зала Киевского апелляционного суда корреспондентка Еспресо Катерина Галко.

Рассказывая о найденных у него во время обыска орденах, нардеп от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич сказал, что на самом деле в его коллекции есть не только советские образцы.

"В одном ящике нашли ордена. Там была юбилейная медаль "75 лет победы над фашистами" российского производства. Но рядом, в том же ящике был первый орден УНР. Оригинал. И берут медаль, делают фотографии и сразу сливают в интернет-сеть. Я не знал, для чего они это делают. Говорю: почему вы не фотографируете так, как нашли?Рядом был крест УНР - первая награда независимой Украины. А рядом еще были ордена Вермахта, то есть Третьего рейха. Я являюсь одним из известных фалеристов, собираю ордена, поэтому для меня это представляло исключительно фалеристическую историческую заинтересованность", - сказал он.

  • В среду, 11 октября, Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу на арест подозреваемого в государственной измене Нестора Шуфрича.

Что предшествовало задержанию Шуфрича и оглашению ему подозрения в государственной измене

В марте 2022 года бойцы терробороны столицы задержали Шуфрича при попытке сфотографировать блокпост. Он объяснил, что просто хотел сделать селфи, впоследствии его отпустили.

16 мая Шуфрич выехал из Украины через пункт пропуска "Порубное" в Черновицкой области, однако уже 23 мая в комментарии Радио Свобода он заявил, что вернулся обратно.

15 сентября правоохранители провели обыски у Шуфрича и обнаружили по месту его жительства советскую символику, а также планы автономии Донетчины и Луганщины. Ему сообщили о подозрении в государственной измене. В тот же день Шуфричу избрали меру пресечения. Печерский суд Киева отправил его под арест на 60 дней без возможности внесения залога.

Верховная Рада на заседании 20 сентября сняла Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова.

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