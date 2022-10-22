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OPINION

"Я их всех поименно знаю. Никто не спрячется"

22 октября, 2022 суббота
12:15
Мнение

Случайный диалог с таксистом из Геническа

Ехал вчера в такси. Таксист на скромной синей "шкоде". Я никогда в жизни так долго не хотел выходить из машины. Ехать мне было минут 7. Но за эти семь минут мы с ним имели такой диалог, будто я не просто какого-нибудь своего давнего друга встретил, а родную душу.

Пожалуй, это уже другие таксисты у нас начались. Не те, что были прежде – герои чернушных историй и анекдотов.

Мы за эти 7 минут обсудили, кажется, все, что произошло с 24.02. Это было эдакое танго "Смерть врагам" с элементами оперативного дайджеста. Молодой (30-35), умный, тактичный. То, что он украиноязычный, меня не поразило и не удивило. Конец разговора был таким.

– Вот, – говорю, – как наши Херсон освободят, то кацапстан посыплется.

– Эх, знали бы вы, как мне этого хочется… – говорит он. – Я оттуда. Из Геническа. Мечтаю туда вернуться и найти каждого коллаборанта, еще там на тот момент останутся. Я их всех поименно знаю. Никто не скроется.

Он так спокойно сказал, что я ему поверил. Никто не спрячется.

Источник

Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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