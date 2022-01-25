"Я и кенгуру": Бурба заявил, что ему предлагали должность посла в Австралии в обмен на отрицание факта операции по вагнеровцам
В обмен на заявление о том, что операции по задержанию вагнеровцев не было, бывшему начальнику военной разведки Василию Бурбе предлагали должность посла в Австралии
Об этом он заявил в интервью УП.
"В феврале месяце мне было сообщено, что я должен заявить в прессе, что операции не было. После того мне будет предложена должность посла в Австралии. "Я и кенгуру" называется должность", – сообщил Бурба.
Он отметил, что в случае отказа ему угрожали забрать государственную дачу у "Конча-Заспы", снять охрану, возбудить в отношении него уголовные производства и запретить выезд из Украины.
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"Четвертый пункт был для меня смешным, но он подтвердился потом (Бурби и еще нескольким разведчикам аннулировали загранпаспорта, - ред.)", - сказал Бурба.
При этом экс-чиновник добавил, что также угрожали уволить с государственной службы близкого родственника.
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"На предложения я не согласился. И события начали развиваться очень быстро. Это была среда. А в четверг вечером на телефон помощника из дома отдыха, что контракт со мной разрывается. Хотя по условиям договора, должно быть через месяц сообщения. У нас не было долгов , не нарушали ни одного пункта договора. В пятницу моя жена утром выезжает, завозит ребенка в школу, возвращается в два часа дня, а его не пускают в государственную дачу", - рассказал он.
- Напомним, 17 ноября 2021 года международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ПИК Вагнера.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
- 18 ноября 2021 года шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал , что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПВК Вагнера.
- Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.
- Впоследствии бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба заявил , что президент Владимир Зеленский через главу ОПУ Андрея Ермака приказал перенести активную фазу операции по вагнеровцам.
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