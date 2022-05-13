Запись телефонного разговора пресс-служба СБУ опубликовала в telegram.

"Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нут стал", - рассказывает россиянин жене .

Муж также уверял, что приедет домой и воспитает сына "так, как надо". Женщина озабочена словами оккупанта, но захватчик не очень переживает.

"Когда были гражданские, я гражданских в окопы бросал. Всем по голове стрелял... Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой есть ", – говорит он.

В пресс-службе выразили надежду, что захватчик не вернется домой. Если же он останется жив, то будет отвечать за свои поступки в суде.

Чернобаевка Херсонской области обрастает новыми легендами среди российских захватчиков. Об этом свидетельствуют перехватившие СБУ телефонные разговоры оккупантов.

СБУ перехватила телефонный разговор мобилизованного из "ДНР" военного с дочерью. Оккупант рассказывает о "упаднических настроениях" в строю и сравнивает службу с "зоной".

Российский военный в телефонном разговоре рассказал, что кафиры на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга.

Россиянка из Краснодарского края жалуется своему мужу-военному на приехавших с временно оккупированных территорий переселенцев.

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