"Я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял": оккупант рассказал жене о зверствах на Херсонщине
Российские военнослужащие издеваются и убивают гражданское население в Херсонской области. Об этом свидетельствует телефонный разговор, который перехватила СБУ
Запись телефонного разговора пресс-служба СБУ опубликовала в telegram.
"Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нут стал", - рассказывает россиянин жене .
Муж также уверял, что приедет домой и воспитает сына "так, как надо". Женщина озабочена словами оккупанта, но захватчик не очень переживает.
"Когда были гражданские, я гражданских в окопы бросал. Всем по голове стрелял... Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой есть ", – говорит он.
В пресс-службе выразили надежду, что захватчик не вернется домой. Если же он останется жив, то будет отвечать за свои поступки в суде.
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