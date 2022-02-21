Я готов поставить любые деньги, что Джошуа вытрет Усиком ринг в реванше, - Чисора сделал нелестный прогноз для украинца
Британский боксер Дерек Чисора уверен, что Энтони Джошуа победит украинца Александра Усика в ответном бою
Об этом сообщает SecondsOut .
Чисора уверен, что у Александра Усика нет шансов во втором бою с Джошуа.
"Я готов поставить любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол в реванше", - сказал бывший соперник Усика Дерек Чисора.
Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
- 14 января британский боксер Дерек Чисора был уверен, что в бою реванши между Александром Усиком и Энтони Джошуа победит его соотечественник.
- Напомним, 16 февраля менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что бой украинского боксера против Тайсона Фьюри сорвался из-за обязательной защиты британцем титула WBC.
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