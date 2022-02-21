Я готов поставить любые деньги, что Джошуа вытрет Усиком ринг в реванше, - Чисора сделал нелестный прогноз для украинца

Об этом сообщает SecondsOut .



Чисора уверен, что у Александра Усика нет шансов во втором бою с Джошуа.



"Я готов поставить любые деньги на то, что Джошуа вытрет Усиком пол в реванше", - сказал бывший соперник Усика Дерек Чисора.

Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.