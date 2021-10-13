"Я готов к разговору": Кулеба обвинил Лаврова в попытке избежать "нормандской" встречи
Украина ждет сигнала РФ о готовности проведения встречи министров иностранных дел в "нормандском формате"
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина .
"Если действительно результатом разговора президента Франции и канцлера Германии с президентом России станет указание от президента Путина министру Лаврову принять участие во встрече министров, и он это сделает, а не снова найдет причину избежать этой встречи, я буду рад, я готов к этому разговору. Поэтому ждем сигнала из Москвы. Как только они там определятся, мы будем готовы к проведению такой встречи ", - сказал Кулеба.
Он отметил, что российский министр Сергей Лавров избегает встречи.
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"За этот год уже несколько раз на меня выходили или немецкий коллега, или французский коллега и спрашивали, готов ли я к встрече в "нормандском формате ", и каждый раз я им сразу без проволочек говорил:" Готов ". Но каждый раз эта встрече не происходила -за того, что министр Лавров ее всячески избегает ", - пояснил Кулеба.
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