"Я был народным депутатом от одного округа и избирался 21 год подряд. Не просто так меня люди избрали самым молодым депутатом, мне было 24 года, и я 21 год работал депутатом именно того региона, где я развивал промышленность, создавал рабочие места".

В 2019 году распустили Верховную Раду и в тот же день как я зарегистрировался кандидатом в народные депутаты следующего созыва, ГБР возбудила против меня уголовное дело", - рассказал политик.

По его словам, ГБР не расследует дело, не берет показаний, поскольку не заинтересована в его завершении. "Все заинтересованы в пиарных акциях и отчетах, а на самом деле доводить дело до суда или закрыть его никто не хочет", - отметил Жеваго.

По его мнению, дело носит политический характер и выгодно Офису президента, имеющему программу деолигархизации, которую они пытаются продать украинцам. "Я же не олигарх, потому что ни одного дня не руководил ни министерствами, ни какими-либо другими государственными учреждениями", - отмечает предприниматель.

В то же время он убежден, что уголовное дело возбуждено из-за критики действий "Слуг Народа". "Безусловно, я критиковал "Слуг Народа" как во время избирательной кампании, так и после. За то, что они делали неправильно. Мы не можем хотеть жить как в США и ЕС, а законы принимать такие, каких там не существует. Именно это я и критиковал как практичный человек, который хочет, чтобы украинцы жили как в Европе: свободно, демократично и богато", - отметил экс-депутат.

"Я критиковал и буду критиковать любую политическую силу, если она будет делать что-то плохое для страны, ведь мы живем в демократической Украине. Я горжусь тем, что я украинец и другого паспорта у меня нет", - подчеркнул Константин Жеваго.