"Я голосовал не за то, чтобы бомбили Киев": депутат Госдумы от коммунистов, признавший "Л/ДНР", требует не воевать с Украиной
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев выступил за прекращение войны с Украиной
Об этом он написал в Twitter.
"Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание "ДНР/ЛНР", я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не бомбить Киев" ", – отметил Матвеев.
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