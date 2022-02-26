"Я голосовал не за то, чтобы бомбили Киев": депутат Госдумы от коммунистов, признавший "Л/ДНР", требует не воевать с Украиной

Об этом он написал в Twitter.



"Считаю, что война должна быть немедленно прекращена. Голосуя за признание "ДНР/ЛНР", я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не бомбить Киев" ", – отметил Матвеев.