"Я годами был одержим этим человеком": Фьюри заявил, что целью его жизни была победа над Кличко

Об этом сообщает Boxing Social.

"Я просто хотел победить этого парня. И когда я его победил, мой Эверест закончился. Это было сделано, моя жизненная цель была достигнута после победы над ним. Я всегда был настроен на победу Кличко. Я годами был одержим этим человеком. Одержимость чем-то – это безумие. Никто не давал мне никаких шансов. Когда я победил его, все закончилось", - сказал Тайсон Фьюри.

В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские титулы. Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в тяжелом весе.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.

20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.

24 декабря стало известно, что Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в феврале 2023 года.

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