"Я годами был одержим этим человеком": Фьюри заявил, что целью его жизни была победа над Кличко
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что много лет стремился победить украинца Владимира Кличко и это было целью его жизни
Об этом сообщает Boxing Social.
"Я просто хотел победить этого парня. И когда я его победил, мой Эверест закончился. Это было сделано, моя жизненная цель была достигнута после победы над ним. Я всегда был настроен на победу Кличко. Я годами был одержим этим человеком. Одержимость чем-то – это безумие. Никто не давал мне никаких шансов. Когда я победил его, все закончилось", - сказал Тайсон Фьюри.
В ноябре 2015 года Кличко проиграл Фьюри единогласным решением судей и потерял чемпионские титулы. Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в тяжелом весе.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 19 декабря Александр Красюк заявил, что если бой Александра Усика против Тайсона Фьюри не состоится до 4 марта 2023 года, то боксеры не встретятся никогда.
- 20 декабря Фьюри заявил, что готов провести сразу два поединка против Усика.
- 24 декабря стало известно, что Тайсон Фьюри согласился встретиться с Александром Усиком в феврале 2023 года.
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