Я это сделаю, потому что я к этому иду, - Усик напомнил о своей амбициозной цели стать абсолютным чемпионом мира

Об этом сообщает Luckypunchnet.



"Я это сделаю, потому что я к этому иду. Но считать себя потом великим - это, мне кажется, не моя ситуация. Абсолютного чемпиона в двух весах не было? Значит будет. Будем работать, добиваться результатов. Много факторов, которые заставляют людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то. Когда что-то не получается, ты ни в коем случае не должен сдаваться, а должен снова идти. Нам иногда остается шаг до того, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и сбегаем", - сказал Усик.



Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).



Титулом WBC (Всемирного боксерского совета) владеет Тайсон Фьюри.