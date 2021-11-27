Я это сделаю, потому что я к этому иду, - Усик напомнил о своей амбициозной цели стать абсолютным чемпионом мира
Украинский боксер Александр Усик признался, что в будущем собирается стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе
Об этом сообщает Luckypunchnet.
"Я это сделаю, потому что я к этому иду. Но считать себя потом великим - это, мне кажется, не моя ситуация. Абсолютного чемпиона в двух весах не было? Значит будет. Будем работать, добиваться результатов. Много факторов, которые заставляют людей помнить о спортсменах, о каких-то выдающихся людях в сфере литературы или еще где-то. Когда что-то не получается, ты ни в коем случае не должен сдаваться, а должен снова идти. Нам иногда остается шаг до того, чтобы все получилось, а мы разворачиваемся и сбегаем", - сказал Усик.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Титулом WBC (Всемирного боксерского совета) владеет Тайсон Фьюри.
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
- 24 ноября британский боксерТайсон Фьюри заявил, что очень хочет провести следующий бой против Александра Усика.
- 25 ноября Фьюри заявил, что сейчас ему интересны только бои против Усика и Джошуа.
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