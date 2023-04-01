"Я еще жив": Папу Франциска выписали из больницы

Об этом пишут BBC.

Среди недели Папу Римского Франциска госпитализировали в больницу и им. Агостино Джемелли с проблемами дыхания, а позже диагностировали бронхит.

"Я не испугался, я все еще жив", - сказал 86-летний понтифик журналистам и заплаканным людям возле больницы, прежде чем его увезли.

Госпитализация Папы Римского состоялась в канун самой насыщенной недели в христианском календаре, посвященной празднованию Пасхи.

"Папа поблагодарил ректора Католического Университета, в структуру которого входит больница, и весь медперсонал, а перед отъездом помолился с родителями, которые ночью потеряли ребенка. Он также совершил благодарственное богомолье к базилике Пресвятой Богородицы", - отметили в пресс-службе Ватикана.