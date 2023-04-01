"Я еще жив": Папу Франциска выписали из больницы
Папа Франциск, находившийся в римской больнице, был выписан после госпитализации 29 марта: понтифик пошутил, что он "все еще жив", покидая заведение
Об этом пишут BBC.
Среди недели Папу Римского Франциска госпитализировали в больницу и им. Агостино Джемелли с проблемами дыхания, а позже диагностировали бронхит.
"Я не испугался, я все еще жив", - сказал 86-летний понтифик журналистам и заплаканным людям возле больницы, прежде чем его увезли.
Госпитализация Папы Римского состоялась в канун самой насыщенной недели в христианском календаре, посвященной празднованию Пасхи.
"Папа поблагодарил ректора Католического Университета, в структуру которого входит больница, и весь медперсонал, а перед отъездом помолился с родителями, которые ночью потеряли ребенка. Он также совершил благодарственное богомолье к базилике Пресвятой Богородицы", - отметили в пресс-службе Ватикана.
- Напомним, Папу Римского Франциска госпитализировали 29 марта в больницу им. Агостино Джемелли в Риме из-за респираторной инфекции. Накануне он жаловался на трудности с дыханием, но о COVID-19 речь не идет.
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