"Я еще выберу. Может, и за решеткой": Порошенко об уплате залога в 1 млрд грн во избежание ареста

Об этом Порошенко сказал в интервьюLB.ua.



"В суде надо обсуждать содержание подозрения, а не размер залога. У всех же есть четкое понимание: глобальная цель – отстранение Порошенко от политической деятельности. В свое время так от политической деятельности отстраняли Луценко, Тимошенко – конкурентов из парламентской гонки. Поэтому для меня вопрос залога чисто технический. Потому что здесь на самом деле речь идет о политических преследованиях без каких-либо причин", - сказал Порошенко.



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Лидер Европейской Солидарности заявил, что будет бороться за свое право вести политическую деятельность, но при этом не исключил и пребывания под стражей.



"Меня не интересует залог! Но я буду делать все, чтобы как можно более эффективно продолжить политическую деятельность. Если моим поездкам по регионам, поездкам для встреч с нашими международными партнерами будут препятствовать, я буду против этого бороться - даже если залог будет позволять мне не быть за решеткой. (После паузы.) Я еще выберу... Может, и за решеткой, если будет происходить такой произвол... Как сказал классик: "Пусть сильнее грянет буря", - сказал Порошенко.



Пятый президент Украины отметил, что серьезно относится к возможному аресту.



"Таким нельзя кичиться, это было бы странно. ...Я долгое время работаю в оппозиции, и постоянно по мне проходят совершенно бессмысленные расследования. Возможно, для меня, как Порошенко, это могла бы быть и избирательная технология. Но для страны... Понимаете, когда пятый президент, делавший для страны то, то и то, находится под политическим преследованием по совершенно бездоказательным делам, это превращает демократическую европейскую Украину, претендующую на членство в ЕС, в постсоветское авторитарное государство. Этого я точно допустить не могу", – сказал Порошенко.



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При этом нардеп выразил уверенность, что приговорить его к тюремному заключению не удастся.



"Первое - я не сяду. Второе - я не позволю себя посадить. Я - не Тимошенко. Я очень хорошо знаю Тимошенко, и я - не она. Третья позиция - я буду действовать максимально эффективно для того, чтобы защитить Украину. Защищая себя, я твердо убежден, что защищаю Украину", – сказал Порошенко.



Лидер "Европейской Солидарности" также подчеркнул, что со времен преследования Юлии Тимошенко режимом Виктора Януковича ситуация существенно изменилась.



"Тогда не было войны! Поэтому сейчас цена за внутреннюю дестабилизацию может быть намного выше. Вас интересует, как я буду бороться? Извините, но, со всем к вам уважением, я не раскрою деталей", - сказал Порошенко.

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