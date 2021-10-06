Я его вырублю, он больше не встанет: Уайлдер эффектно пригрозил Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил Тайсону Фьюри, что собирается отправить его в нокаут
Об этом сообщает Boxingnews24 .
По словам Уайлдера, Фьюри после их боя больше не встанет.
"Я снова и снова прокручиваю в голове то, как пройдет поединок. Короче говоря, я вижу, что в конце концов я вырублю Фьюри. На этот раз полностью. Он больше не встанет. Я сделаю это", - сказал Деонтей Уайлдер.
Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против американца Деонтея Уайлдера.
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.
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5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $ 30 млн, а американец - $ 20 млн.
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