Я еду в Украину ради единства и защиты нашего государства от гибридной агрессии Кремля, - Порошенко

Об этом Порошенко заявил на брифинге в Варшаве, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, он поблагодарил всех союзников за поддержку Украины на фоне российской эскалации у границ нашего государства.

"Безусловно, я еду в Украину ради единства, ради помощи стране, чтобы мы могли встать в обороне Украины и привлечь международное внимание. Также еду как депутат украинского парламента. С конца октября мы обращались с просьбой дать возможность высказать свое мнение, свои советы по поводу того, как Украину сделать крепче, эффективнее при таких обстоятельствах", - сказал Порошенко.

Он добавил, что его возвращение даст еще один повод объявить внеочередное заседание парламента, посвященное угрозам, вставшим перед Украиной.

"Сидя в горах с Коломойским, Ермаком где-то в Буковеле, Зеленский может чувствовать себя на высоте. Но мой возврат даст еще один повод объявить внеочередное заседание парламента, посвященное этим угрозам", - подчеркнул Порошенко.

Пятый президент отметил, что позавчера был в Брюсселе, где встречался с депутатами Европарламента

"Я поблагодарил их за чрезвычайную сессию Комитета иностранных дел, которая состоится по нашей инициативе. И завтра, в понедельник, в 8 часов состоится специальная сессия в парламенте этого Комитета с отдельной повесткой дня. У нас будет напряженный понедельник и там, и здесь. Но это покажет, какие первоочередные задачи стоят перед Европарламентом для обсуждения этой ситуации", - сказал Порошенко.

Он призвал укреплять единство, объединить нацию, сделать все, чтобы усилить способность Украины выстоять и противодействовать путинскому сценарию.

"Это не только военное наступление, а также подрыв единства, дезинтеграция страны, раздор, пятая колонна, имеющая целью изнутри подорвать стабильность", - отметил пятый президент.

Порошенко поблагодарил всех за поддержку Украины и солидарность в непростое время.

"Я хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить всех друзей Украины, всех поддерживающих нас политиков, всех активистов, волонтеров, членов парламента, журналистов. И очень многих других, тех, кто не молчит, кто не стоит в стороне. Потому что Украина нуждается во всех вас. Украина для вас важна. Она в вашем сердце. И это меня делает оптимистом на будущее", - резюмировал Порошенко.

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