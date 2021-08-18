Я еду домой: как быстро сняться с самоизоляции
С 5 августа в Украине нововведения относительно пересечения границы, связанные с предотвращением распространения COVID-19
Вернувшись из-за границы люди, за исключением вакцинированных, должны установить приложение "Действуй дома", и проходить 10-дневную самоизоляцию. Чтобы досрочно ее прекратить необходимо предоставить отрицательный результат тестирования на коронавирус. Медицинская лаборатория "Ескулаб" предлагает тестирование на COVID-19: ПЦР-тесты и тесты на антиген - для быстрого снятия с самоизоляции по оптимальным ценам.
Нововведением для снятия с самоизоляции в Украине есть возможность представить отрицательный результат теста на антиген COVID-19. В МЛ "Ескулаб" можно пройти тест на антиген за 550 гривен, с результатом до 15 минут. При онлайн-регистрации на сайте цена составляет 495 гривен.
ПЦР-тесты с результатом до 24 часов во всех отделениях МЛ "Ескулаб" проводятся по оптимальной цене - 699 гривен. Лаборатория "Ескулаб" имеет аккредитацию для того, чтобы передавать данные с результатами тестирования в Центр общественного здоровья. Поэтому снятие с самоизоляции людей с отрицательным результатом теста происходит автоматически в течение 3-6 часов после получения результата.
Отметим, согласно новым правилам, тестирование нужно пройти и сняться с самоизоляции в течение 72 часов после пересечения границы.
Напомним, заботясь о клиентах, МЛ "Ескулаб" ввела на постоянной основе акцию для тех, кто сдавал в лаборатории ПЦР-тест на COVID-19 для путешествия в другие страны - скидку 20% на повторное ПЦР-тестирование для снятия с самоизоляции в течение 30 дней от первого тестирования. Акцией можно воспользоваться, придя непосредственно в одно из отделений "Ескулаб" после возвращения домой.
Для максимально оперативного обслуживания на акционных условиях следует заполнить анкету для жителей Киева и других городов.
Подробнее о направлениях лабораторных исследований, пакетные предложениях и акции можно узнать по бесплатному номеру Информационной линии 0 800 50 36 80.
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