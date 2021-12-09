Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Я доволен: Луческу нашел позитив в неудачном выступлении "Динамо" в Лиге чемпионов

Я доволен: Луческу нашел позитив в неудачном выступлении "Динамо" в Лиге чемпионов

9 декабря, 2021 четверг
08:40
Спорт

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что доволен качеством игры киевлян и прогрессом молодых футболистов в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

По словам румынского тренера, несмотря на 1 заработанное очко и последнее место в группе с немецкой "Баварией", португальской "Бенфикой" и испанской "Барселоной", он остался доволен качеством игры "Динамо".

"Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники - молодые игроки", которым по 19-21 год. Их молодость и отсутствие опыта пока не способствуют качеству игры в обороне", - сказал Луческу.

Он добавил, что почти во всех матчах динамовцы на равных играли с серьезными соперниками.

"Я доволен ростом своих игроков. Меня беспокоит одно: они начинают играть только после того, как уходит давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", - отметил Луческу.

"Динамо" заняло в группе E последнее место и вылетело из еврокубков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Бенфика
Читайте также:
Ентоні Джошуа
8 декабря, 2021 среда
Буду в шоке: Экс-чемпион мира предостерег Джошуа от шага, который уничтожит его карьеру
8 декабря, 2021 среда
Я не хочу работать в таких условиях, – итальянский топ-функционер отказался от работы с Шевченко
Коронавірус
8 декабря, 2021 среда
Исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон"
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.13
    Покупка 27.13
    Продажа 27.37
  • EUR
    Покупка 30.51
    Продажа 30.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
9 декабря
08:53
Омікрон
В Дании введут дополнительные ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон": начальные школы пойдут на карантин
08:53
Обновлено
В Тернопольской области в ДТП попал пассажирский микроавтобус, пострадали десять человек
08:35
коронавирус
В Украине возросло количество COVID-больных за сутки: зафиксировали более 12 тыс. случаев
08:32
Джозеф Байден
Байден обсудит с лидерами "Бухарестской девятки" ситуацию по Украине и РФ
08:26
Сутки в зоне ООС: оккупанты шесть раз нарушили "режим тишины" на Донбассе
08:00
"Заря" - "Бодо-Глимт": где и когда смотреть последний матч украинских команд в этом сезоне еврокубков
07:55
В Украине расширили список профессий для обязательной COVID-вакцинации: кто попал в список
07:21
Блинкен и Столтенберг
Блинкен и Столтенберг обсудили итоги переговоров Байдена с Путиным и варианты реагирования на агрессию РФ против Украины
07:00
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
00:24
Лига чемпионов: как выглядит итоговая турнирная таблица группы "Динамо"
00:01
"Барселона" проиграла "Баварии" и впервые за 17 лет сыграет в Лиге Европы
2021, среда
8 декабря
23:51
"Динамо" проиграло "Бенфике" и вылетело из Лиги чемпионов
23:09
Великобритания и Канада поддержали бойкот Олимпиады-2022
23:04
Украина, Литва и Грузия договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
22:49
Бундестаг
Бундестаг проведет экстренные слушания по скоплению российских войск на границе с Украиной, - посол
22:46
МН17
Дело МН17: родственники погибших в авиакатастрофе подготовили 301 иск о компенсациях
22:39
Эксклюзив
"Искать союзников и консолидировать общество": дипломат Лубкивский дал Зеленскому советы по внешней политике на фоне агрессии РФ
22:38
Лига чемпионов: матч "Аталанты" Малиновского перенесли из-за снегопада
22:22
Байден
США не планируют размещать войска в Украине, чтобы остановить российское вторжение, - Байден
22:19
Зеленский Ермак
День рождения Ермака: журналист Ткач обнародовал новое расследование о вероятных гостях мероприятия
21:58
Эксклюзив
Цель России - развал ЕС и НАТО, - политолог
21:42
посольство США в России
США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усилит агрессию против Украины
21:13
В Мелитополе подросток выстрелил в одноклассника из пистолета "ради прикола"
20:51
"Бенфика" – "Динамо": стартовые составы команд на последний матч украинцев в ЛЧ
20:47
В Китае нашли останки гигантской панды, жившей более 100 тыс. лет назад
20:31
Эксклюзив
"Зеленского ждут уголовные производства": экс-нардеп Пташник считает, что помощь Великобритании Украине может пойти не по назначению
20:22
Британия выделит Украине 1 млрд фунтов стерлингов на торговые и инвестиционные проекты
20:16
Легенду футбола Пеле снова госпитализировали
20:06
Байден в отношении Путина проводит политику "кнута и пряника", ведь санкции серьезный ущерб президенту России не наносят, - политолог
19:55
Я не хочу работать в таких условиях, – итальянский топ-функционер отказался от работы с Шевченко
19:43
Эксклюзив
Инна Совсун
Разведка деморализована из-за "вагнергейта", - нардеп Совсун
19:42
"Шахтер" продлил контракт с лучшим бомбардиром
19:29
Эксклюзив
Федор Вениславский
ВСУ готовы к любому развитию событий, – нардеп Вениславский о возможной новой агрессии со стороны РФ
19:27
Мировая экономика сможет восстановиться от последствий пандемии COVID-19 в 2022 году, - JP Morgan
19:15
Wizz Air отменила ряд рейсов из Украины из-за отсутствия спроса
19:06
Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" перед последним туром
18:40
МВД
МВД создало новый орган, чтобы разрабатывать и воплощатьреформы
18:39
Виталий Миколенко
Приехали не на экскурсию: Звездный футболист "Динамо" пригрозил "Бенфике" перед матчем ЛЧ
18:38
Беларусь протест
В Беларуси протесты предлагают разгонять с использованием оружия
18:28
Байден путин
Путин заявил, что договорился с Байденом создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV