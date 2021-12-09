Я доволен: Луческу нашел позитив в неудачном выступлении "Динамо" в Лиге чемпионов
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что доволен качеством игры киевлян и прогрессом молодых футболистов в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
По словам румынского тренера, несмотря на 1 заработанное очко и последнее место в группе с немецкой "Баварией", португальской "Бенфикой" и испанской "Барселоной", он остался доволен качеством игры "Динамо".
"Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники - молодые игроки", которым по 19-21 год. Их молодость и отсутствие опыта пока не способствуют качеству игры в обороне", - сказал Луческу.
Он добавил, что почти во всех матчах динамовцы на равных играли с серьезными соперниками.
"Я доволен ростом своих игроков. Меня беспокоит одно: они начинают играть только после того, как уходит давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", - отметил Луческу.
"Динамо" заняло в группе E последнее место и вылетело из еврокубков.
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Напомним, 8 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло на выезде лиссабонской "Бенфике".
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