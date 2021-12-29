Я действительно счастлив, - самый дорогой футболист мира сделал окончательное заявление по поводу своего будущего
Лидер атаки ПСЖ Килиан Мбаппе заверил, что до конца этого сезона будет играть за французский топ-клуб
Об этом сообщает CNN.
По словам Мбаппе, он хочет выиграть с ПСЖ Лигу чемпионов.
"В ПСЖ я действительно счастлив и закончу сезон именно здесь. Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Моя цель – делать счастливыми болельщиков ПСЖ. Я всегда был честен перед болельщиками и отдал им все, что у меня есть - мое сердце. Нам пора повысить планку и взять Лигу чемпионов. Наступает самая ответственная часть сезона", - сказал Килиан Мбаппе.
Мбаппе может достаться клубам абсолютно бесплатно, ведь его контракт действует до лета 2022 года. В 2018 году ПСЖ заплатил "Монако" за нападающего 145 млн евро.
В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 24 матча, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.
По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.
- 31 августа сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ и бесплатно перейдет в "Реал" летом 2022 года.
- 9 сентября стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон лично уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ.
- 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе , атака французского ПСЖ становится слабее.
- 4 октября француз признался, что пытался покинуть ПСЖ прошлым летом.
- После этого спортивный директор ПСЖ Леонардо отрицательно отреагировал на разговоры о трансфере Мбаппе в "Реал".
- 21 октября сообщалось, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может оказаться в испанской "Барселоне".
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