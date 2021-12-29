Я действительно счастлив, - самый дорогой футболист мира сделал окончательное заявление по поводу своего будущего

Об этом сообщает CNN.



По словам Мбаппе, он хочет выиграть с ПСЖ Лигу чемпионов.

"В ПСЖ я действительно счастлив и закончу сезон именно здесь. Мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Моя цель – делать счастливыми болельщиков ПСЖ. Я всегда был честен перед болельщиками и отдал им все, что у меня есть - мое сердце. Нам пора повысить планку и взять Лигу чемпионов. Наступает самая ответственная часть сезона", - сказал Килиан Мбаппе.

Мбаппе может достаться клубам абсолютно бесплатно, ведь его контракт действует до лета 2022 года. В 2018 году ПСЖ заплатил "Монако" за нападающего 145 млн евро.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард сыграл за ПСЖ 24 матча, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

По данным Transfermarkt, Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом мира, его рыночная стоимость составляет 160 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb