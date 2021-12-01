Я – девочка из Крыма, у которой украинский был только раз в неделю, но смогла заговорить на родном языке, - гимнастка Ризатдинова

Об этом сообщает KyivFM.



Теперь Ризатдинова считает украинский язык родным.



"Хочу поблагодарить за свой украинский язык вас (ведущую "Киев FM" Светлану Василенко, ред.). Благодаря вам у меня появилось произношение, которого у меня не было абсолютно. Я - девочка из Крыма, у которая украинский язык был только раз в неделю. Абсолютно не говорящий на родном языке человек заговорил. Все возможно, если захотеть и найти правильного наставника", - сказала Анна Ризатдинова.



28-летняя украинка является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года и чемпионкой мира по упражнениям с обручем 2013 года.

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