Я – девочка из Крыма, у которой украинский был только раз в неделю, но смогла заговорить на родном языке, - гимнастка Ризатдинова
Бронзовый призер Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова рассказала, что ей было трудно выучить украинский язык в детстве в Крыму
Об этом сообщает KyivFM.
Теперь Ризатдинова считает украинский язык родным.
"Хочу поблагодарить за свой украинский язык вас (ведущую "Киев FM" Светлану Василенко, ред.). Благодаря вам у меня появилось произношение, которого у меня не было абсолютно. Я - девочка из Крыма, у которая украинский язык был только раз в неделю. Абсолютно не говорящий на родном языке человек заговорил. Все возможно, если захотеть и найти правильного наставника", - сказала Анна Ризатдинова.
28-летняя украинка является бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года и чемпионкой мира по упражнениям с обручем 2013 года.
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