Об этом Тайра рассказала в интервью DW.

Она сказала, что в плену царит атмосфера недоверия и лжи: Мне многое говорили, но все было ложью. Дело в том, что врагу верить нельзя. Все, что они говорили, было или обезображенным, или полным враньем. Мне говорили, что есть какая-то поддержка, что про меня многие что-то говорят, но это было извращено, равно как и их обвинения в отношении меня, в отношении наших военных — все извращается. Верить вообще нельзя. Очень всех прошу: фильтруйте информацию от россиян, от "ДНР" и "ЛНР". Из того, что вы можете услышать, 99 процентов лжи".

"В последнее время меня содержали в Донецком СИЗО, — продолжает Юлия Паевская. - Там осталось очень много наших пленных. Отношение ужасное. Кормят более или менее, умереть с голоду не получится. Но в последнюю неделю нам даже мыла не дали. То есть в камере 22 женщины, камера три на шесть метров, десять кроватей, другие также не имели никакой информации о своей семье и детях, их психологическое состояние было просто ужасным, но большинство из них держались очень достойно. Там были девушки из "Азова", и были также гражданские. Там действует система "фильтрации", то есть они берут госслужащих и проверяют на сотрудничество с "оккупационными войсками". я говорила, что я просто выполняла свою присягу, я давала присягу народу Украины и действовала на территории своего государства, в Мариуполе, на что они говорили, что это была территория "ДНР".

Тайра также советует людям, которые могут попасть в подобные ситуации: где бы ни были, где бы вас ни содержали, что бы вам ни говорили, знайте, что это ложь. "Вас будут обвинять в чем угодно, вас будут пытать, вам будут делать слишком больно, иногда просто на грани, психологическое влияние слишком тяжелое, вам будут врать, что Украина уже проиграла, что весь мир покинул вас и никому вы не нужны. Это все — абсолютная ложь. Врагу верить нельзя, просто не надо ему верить. Это безжалостные люди, которые потеряли здравый смысл благодаря этой пропаганде. Мне помогало понимание, что это закончится, это пройдет. В любом случае это не будет продолжаться вечно. Надо просто набраться сил и терпения и сносить все достойно.

20 июня Тайра впервые поделилась воспоминаниями о пленении.

17 июня волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра) была освобождена из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.

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