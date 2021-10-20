"Я давлю уже на всех - олигархов, бизнес, Барчук": Зеленский отреагировал на заявление телеведущей о давлении со стороны ОПУ

Об этом он сказал во время рабочего визита в Черкасской области, передает Сегодня.

"Я давлю сегодня уже на всех - на олигархов, на бизнес, теперь на Барчук... Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава Офиса - я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы (Барчук, - ред.) обратиться к нам", - заявил Зеленский.

На заявление журналистов, что определенные депутаты-"слуги" отказались от участия в программе, он ответил: "Ну отказались и отказались".

"Не понимаю, при чем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков, тем более телеканала "Суспильне". Что касается депутатов, они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но если нужно, чтобы я обратился к председателю фракции господину Давиду Арахамии и чтобы он давил на депутатов, они обязательно должны ходить к этой даме (Барчук, - ред.), то я могу обратиться. Если скажет, что так можно у них, такие правила, они обязательно, как солдаты, должны к вам приходить. Ну, я сейчас не давил, чтобы вы сюда пришли? Спасибо", - добавил Зеленский.

Напомним, ведущая ток-шоу на телеканале "UA: Первый" Мирослава Барчук заявила о том, что Офис президента начал давить на журналистов этой программы.

Впоследствии советник главы ОПУ Михаил Подоляк отреагировал на заявление телеведущей канала "Суспильне" Мирославы Барчук о давлении на журналистов со стороны Офиса президента и отметил, что для власти "принципиально", чтобы позицию государства представляли в эфирах.

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