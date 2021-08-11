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Я чувствую себя счастливым, мы будем бороться за все трофеи, - Месси после своего перехода в ПСЖ

11 августа, 2021 среда
14:39
Спорт Лионель Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси заявил, что очень рад своему трансферу в ПСЖ и настроен бороться за все трофеи

Об этом сообщает RMC Sport .

Месси провел свою первую пресс-конференцию в роли футболиста ПСЖ.

"Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из" Барселоны ". Но после перехода в ПСЖ я чувствую себя счастливым. Не могу дождаться начала тренировок, хочу познакомиться с партнерами по команде и начать новый этап карьеры. Спасибо руководству ПСЖ . Чувствую такое же желание побеждать, как и раньше. Вижу, который здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт. Спасибо всем парижанам. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте ", - сказал Месси.

Месси подписал с ПСЖ контракт на два года с заработной платой 35 млн евро за сезон. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года.

Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".

34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.


Getty Images

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