Я чувствую себя счастливым, мы будем бороться за все трофеи, - Месси после своего перехода в ПСЖ
Аргентинский форвард Лионель Месси заявил, что очень рад своему трансферу в ПСЖ и настроен бороться за все трофеи
Об этом сообщает RMC Sport .
Месси провел свою первую пресс-конференцию в роли футболиста ПСЖ.
"Я очень счастлив. Все знают, как я уходил из" Барселоны ". Но после перехода в ПСЖ я чувствую себя счастливым. Не могу дождаться начала тренировок, хочу познакомиться с партнерами по команде и начать новый этап карьеры. Спасибо руководству ПСЖ . Чувствую такое же желание побеждать, как и раньше. Вижу, который здесь состав. Мы готовы бороться за все трофеи. Поэтому я и подписал контракт. Спасибо всем парижанам. Когда я прилетел, здесь царило безумие. Это стало вишенкой на торте ", - сказал Месси.
Месси подписал с ПСЖ контракт на два года с заработной платой 35 млн евро за сезон. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года.
Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".
34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.
Getty Images
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 8 августа президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ .
- После этого Месси вместе с женой вылетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ.
- 10 августа французский ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .
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