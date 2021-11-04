Я чувствую себя ограбленным, - тренер ЦСКА не сдержал эмоций после досадного поражения от "Зари"
Главный тренер ЦСКА Стойчо Младенов эмоционально прокомментировал поражение от "Зари" в 4-м туре Лиги конференций
Об этом сообщает Gong.bg.
Младенов заявил, что чувствует себя ограбленным.
"Я чувствую себя ограбленным. Мы доминировали и могли забить. В футбол играют с умом, нам нужен класс и футбольный интеллект. Мы были активными в обоих таймах. С такой большой концентрацией мы могли что-то сделать. Мы обыграли соперника в обоих матчах, но создали ему очень много моментов после наших детских ошибок. Мы хотели играть рационально, но чем ближе было к концу матча, тем больше мы рисковали забить», – сказал тренер ЦСКА Стойчо Младенов.
"Заря" победила софийскую ЦСКА со счётом 2:0. Луганская команда забила два гола на последних минутах встречи – 87-й и 96-й.
После четырех матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и делит второе-третье место с итальянской "Ромой", но у "волков" один матч в запасе. "Бодо-Глимт" сенсационно возглавляет группу C с 7 баллами.
У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 5-м туре "Заря" сыграет против "Ромы" в Риме. Матч состоится 25 ноября. Начало в 22:00.
- 4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.
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