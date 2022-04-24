Я чувствую, что должен быть человеком своего слова, я обещал жене: Фьюри после победы над Уайтом подтвердил завершение карьеры
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над Диллианом Уайтом подтвердил, что это последний бой в его карьере
Об этом сообщает Boxingscene.
По словам Фьюри, он обещал своей жене завершить карьеру и должен быть человеком слова.
"Я пообещал своей прекрасной жене Пэрис, что после трех боев против Уайлдера, это будет именно так. Я чувствовал, что обязан каждому человеку на "Уэмбли" пройти этот бой. Я чувствую, что должен быть человеком своего слова и сказать, что это все. Это конец пути для Цыганского короля", – сказал британец Тайсон Фьюри.
Бой за титул WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе против Диллиана Уайта был для Тайсона Фьюри 33-м в его карьере. Британский боксер ни разу не проигрывал и одержал 23 победы нокаутом.
- 20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .
- 22 апреля Фьюри и Уайт провели официальную процедуру взвешивания и устроили финальную дуэль взглядов .
- В ночь на 24 апреля британец Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Уайта в бою-защите титула WBC в сверхтяжелом весе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное