Я чувствую, что должен быть человеком своего слова, я обещал жене: Фьюри после победы над Уайтом подтвердил завершение карьеры

Об этом сообщает Boxingscene.



По словам Фьюри, он обещал своей жене завершить карьеру и должен быть человеком слова.



"Я пообещал своей прекрасной жене Пэрис, что после трех боев против Уайлдера, это будет именно так. Я чувствовал, что обязан каждому человеку на "Уэмбли" пройти этот бой. Я чувствую, что должен быть человеком своего слова и сказать, что это все. Это конец пути для Цыганского короля", – сказал британец Тайсон Фьюри.



Бой за титул WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе против Диллиана Уайта был для Тайсона Фьюри 33-м в его карьере. Британский боксер ни разу не проигрывал и одержал 23 победы нокаутом.

20 апреля Тайсон Фьюри заявил, что бой с Диллианом Уайтом станет последним в его карьере .

22 апреля Фьюри и Уайт провели официальную процедуру взвешивания и устроили финальную дуэль взглядов .

В ночь на 24 апреля британец Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Уайта в бою-защите титула WBC в сверхтяжелом весе.

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