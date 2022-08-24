Об этом сообщает The Guardian.

"Я человек", – сказала Марин на конференции своей Социал-демократической партии. Она также добавила, что прошедшая неделя была "достаточно тяжелой" для нее, поскольку пришлось выдержать волну критики из-за слитых частных фотографий и видео, на которых Марин отдыхает с друзьями на вечеринке.

Она сказала журналистам, что иногда тоже хочет "радости, света и веселья среди пасмурных облаков".

"Я не пропустила ни одного дня на работе. Я хочу верить, что люди будут обращать внимание на то, что мы делаем на работе, а не на то, чем мы занимаемся в свободное время", - добавила Марин.

Она также подчеркнула, что "выполняет до конца все задачи" и заявила, что этот вопрос тоже не оставит.

"Я учусь. Но и делаю свою работу так же хорошо, как и прежде. Я думаю об Украине, я думаю о вас и я выполняю свою работу", - сказала политик.

На слитых накануне видеоматериалах премьер-министр на вечеринке с несколькими финскими публичными людьми, включая депутата Илмара Нурминена и ведущего Тинни Викстрема. На кадрах Марин танцует с несколькими друзьями, а на фоне слышно, как люди кричат о кокаине.

После обнародования видео на Санну Марин обрушился шквал критики. Оппоненты описали ее поведение как неприемлемое и сказали, что такой выбор друзей будто бы демонстрирует отсутствие здравомыслия у премьера. При этом многие в социальной сети отстаивали право женщины развлекаться и отдыхать, и даже запустили флешмоб в поддержку политика.

Под давлением общественного осуждения Марин сдала тест на наркотики, результат которого оказался отрицательным.

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