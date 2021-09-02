Я была рада играть, потому что обещали целый день дождь, - Свитолина оценила свой старт на US Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина удачно оценила свой старт на Открытом чемпионате США
Об этом сообщает btu.org.ua .
Свитолина не хотела затягивать матч с Ребеккой Масаровой и рада, что поединок не перенесли из-за дождя.
"Матчи сложились достаточно хорошо. Я уверенно сыграла, хорошо подавала. Я была рада играть, потому что обещали целый день дождь, и я очень хотела сыграть, чтобы был день отдыха. Я думала только об этом, что нужно быть сконцентрированной и закончить матч в двух сетах и не растягивать его. Следующий матч с Касаткиной? Конечно, легче играть с соперницей, когда ты знаешь, как она играет. У нас было много матчей, и мы много тренировались вместе, так что знаем стиль игры друг друга. Буду восстанавливаться. Для меня всегда восстановление в приоритете ", - сказала Элина Свитолина.
Завтра, 3 сентября, Элина Свитолина сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной в 1/16 финала US Open.
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