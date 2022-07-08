Я был уверен, что пришедшие на мои концерты люди не будут воевать против Украины, - Иван Дорн

Об этом пишет The New York Times.

В интервью музыкант рассказал, что до февраля практически закончил свой первый альбом через пять лет. "Dorndom" был записан в деревне на севере Украины. На записях Дорн поет по-русски. Релиз альбома должен был состояться в начале мая, его команда работала над туром, включавшим даты в России и Украине.

The New York Times отмечает, что на фоне ракетного дождя, разрушения больниц, театров и жилых домов выпускать русскоязычную музыку, не отображающую этих событий, казалось неправильным.

"На данный момент люди просто слишком чувствительны к языку", - сказал Дорн в недавнем интервью после аншлагового концерта в Тбилиси (Грузия).

Издание сообщает, что музыкант сейчас играет более старые хиты по Европе и Соединенным Штатам, чтобы собрать деньги на помощь украинцам в затруднении.

"Я пытаюсь понять, насколько этот альбом будет работать сегодня", – сказал Дорн.

Газета пишет, что после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, многие украинские исполнители прекратили выступления в России. Дорн, родившийся в России, но выросший в Украине, применил другой подход: он продолжал гастролировать в России, пытаясь построить "культурный мост" между соседними странами.

"Моя идея заключалась в следующем: я увлекаю своей музыкой как можно больше людей, чтобы они никогда не нападали на мою собственную страну", - сказал он. "Я был уверен, что люди, пришедшие на мои концерты, не будут воевать против Украины".

Когда президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце заявил, что Россия оккупировала пятую часть страны и пытается захватить больше, Дорн сказал, что его миссия дружбы может рассматриваться как провал. Но он не жалеет.

"Российская пропагандистская машина была слишком мощной", – сказал он. "Я уверен, что если бы мы провели неделю перед российским телевидением, мы бы сами начали верить, что мы нацисты и фашисты", - сказал он, имея в виду ложные обвинения, которые Кремль использует для оправдания вторжения.

New York Times сообщает, что сейчас Дорн разорвал связи с Россией и сосредоточился на поддержке Украины в войне, превратив штаб-квартиру своего лейбла в волонтерский центр и удалив свою музыку из российских потоковых сервисов. Он также расторг контракты с российскими брендами и артистами.

В апреле 2017 Иван Дорн открестился от помощи бойцам АТО и заявил, что между украинцами и россиянами нет ничего, кроме дружбы.

Впоследствии Дорн дал первое интервью после публичного осуждения.

В июле 2017 года Иван Дорн представил новый альбом "OTD" на фестивале в Москве.

В том же году Дорн боролся за звание "Музыкант года" в конкурсе "GQ Человек года" в России.

В марте 2020 года Иван Дорн, Монатик и Надя Дорофеева снялись с российскими музыкантами в ролике "самоизоляция" о карантине во время коронавируса.

В январе 2021 года ведущими нового сезона программы "Орел и Решка" стали шоумен из РФ Александр Гудков и певец Иван Дорн.

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