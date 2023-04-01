"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
Порошенко заявил, что решение Международного олимпийского комитета допустить к соревнованиям российских и белорусских спортсменов шокирует всех, кто знает о преступлениях РФ на территории Украины. Он призвал членов МОК приехать в Бучу, чтобы убедиться - Россия несовместима с принципами олимпийского спорта
Об этом он сообщил в эфире польского телеканала Polsat News .
"Я был шокирован этой реакцией. Я несколько раз встречался с Международным олимпийским комитетом, я представить себе не мог, чтобы олимпийское движение было задействовано в поддержке агрессора. Безусловно, что мы расстроены этим решением, демонстрирующим такую умиротворяющую позицию по отношению к российскому агрессору", - сказал он.
"Я хочу пригласить членов Международного олимпийского комитета провести заседание МОК в Буче. Посмотреть в глаза потерявшим своих близких, сходить на кладбище, посмотреть разбомбленные церкви, заехать в Бородянку, где большие многоквартирные дома были уничтожены ударами российских ракет. И сказать: это есть символ олимпийских идеалов?", – заметил Порошенко.
"У меня два предложения. Первое – конечно, цивилизованный мир должен бойкотировать те соревнования, в которых принимают участие российские и белорусские спортсмены. Нельзя показывать business as usual. Мир другой", – отметил он.
"И второе предложение – надо действовать решительно. Я хочу обратиться к президенту Франции Эмануэлю Макрону, которого я очень хорошо знаю и с которым мы очень много поработали вместе, к французскому правительству и парламенту, выйти с инициативой не выдавать визы российским и белорусским делегациям. Или аннулировать уже существующие визы россиянам и белорусам, которые хотят не замечать крови и жизней десятков тысяч украинцев. Они либо своим непосредственным участием, либо голосованием за Путина и молчаливым восприятием вовлечены в геноцид против Украины и украинцев", - подчеркнул Петр Порошенко.
- 30 марта Кабмин принял решение, что Украина будет бойкотировать соревнования , на которых выступят спортсмены из РФ или Беларуси.
- 1 апреля МОК осудил решение об отказе украинских спортсменов участвовать в соревнованиях с участием россиян и белорусов.
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