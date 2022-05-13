"Я был настолько избит, что впечатлений от электротока никаких": староста Старой Збурьевки на Херсонщине рассказал о пытках в плену оккупантов
Оккупанты забирают мобильные телефоны у жителей временно оккупированных территорий для того, чтобы никто не смог сообщить об их присутствии, а затем пытают
Об этом рассказал староста Старой Збурьевки в Херсонской области Виктор Маруняк, который несколько недель провел в плену россиян.
По его словам, российские военные забирают мобильные телефоны у жителей временно оккупированных территорий, чтобы никто не смог сообщить об их присутствии.
В плену россияне избивают, угрожают убийством, заставляют спать стоя, бьют по ушам и запрещают пленникам общаться между собой.
Особое удовольствие российским террористам, по мнению Виктора Маруняка, доставляет пытки электрическим током. Они надевают провода на большие пальцы рук или ног, бьют током и поливают водой.
Мужчину содержали в одной из тюрем, где проводили незаконные "допросы" и давали есть один раз в день.
После того, как Виктора Маруняка россияне выпустили из херсонской тюрьмы, у мужчины диагностировали воспаление легких и девять сломанных ребер.
После освобождения у мужчины требовали влиять на местных жителей, если бы они решили устроить митинги против российской оккупации.
По словам старосты Старой Збурьевки, он и еще два человека попали к россиянам из-за предателя, который привел на них информацию. Однако Виктор Маруняк уже уведомил о нем соответствующие органы.
- Напомним, кафиры обнародовали видео допроса жителя Херсонщины Сергея Мороза, которого они избивали и пытали током . По Римскому уставу, пытки и убийство мирных жителей относятся к военным преступлениям, а видео является его доказательством.
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