

Об этом рассказал староста Старой Збурьевки в Херсонской области Виктор Маруняк, который несколько недель провел в плену россиян.



По его словам, российские военные забирают мобильные телефоны у жителей временно оккупированных территорий, чтобы никто не смог сообщить об их присутствии.



В плену россияне избивают, угрожают убийством, заставляют спать стоя, бьют по ушам и запрещают пленникам общаться между собой.



Особое удовольствие российским террористам, по мнению Виктора Маруняка, доставляет пытки электрическим током. Они надевают провода на большие пальцы рук или ног, бьют током и поливают водой.



Мужчину содержали в одной из тюрем, где проводили незаконные "допросы" и давали есть один раз в день.



После того, как Виктора Маруняка россияне выпустили из херсонской тюрьмы, у мужчины диагностировали воспаление легких и девять сломанных ребер.



После освобождения у мужчины требовали влиять на местных жителей, если бы они решили устроить митинги против российской оккупации.



По словам старосты Старой Збурьевки, он и еще два человека попали к россиянам из-за предателя, который привел на них информацию. Однако Виктор Маруняк уже уведомил о нем соответствующие органы.

Напомним, кафиры обнародовали видео допроса жителя Херсонщины Сергея Мороза, которого они избивали и пытали током . По Римскому уставу, пытки и убийство мирных жителей относятся к военным преступлениям, а видео является его доказательством.

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