Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией "Я бы призвал страны доставить танки как можно быстрее": эксэнсек НАТО Расмуссен прокомментировал возможное новое наступление РФ

"Я бы призвал страны доставить танки как можно быстрее": эксэнсек НАТО Расмуссен прокомментировал возможное новое наступление РФ

31 января, 2023 вторник
22:47
война с Россией

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия готовит новое наступление, которое может произойти "ранее, чем мы ожидаем"

Об этом сообщило издание Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, насколько решающий сейчас фактор времени доставки в Украину танков, эксгенсек отметил, что это срочное дело, и призвал страны, принявшие соответствующее решение, ускорить поставки.

Читайте также: Понимаем угрозы и очень мощно готовимся к этому, - Данилов о возможном новом наступлении россиян

"Я бы призвал страны ускорить процесс принятия решений и доставить танки как можно быстрее. (…) У нас есть две задачи: во-первых, помочь Украине закрыть небо, чтобы можно было избежать нападений на гражданскую инфраструктуру и гражданские цели. А во-вторых, мы должны помочь им вернуть утраченные земли. И в этом плане танки имеют решающее значение", – подытожил Расмуссен.

  • Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .
  • А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркнул, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится .
  • 31 января стало известно, что Российская Федерация создает условия для начала наступательной операции в ближайшие месяцы. Наступление может произойти в Луганской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
оружие
НАТО
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
на фото F-16
30 января, 2023 понедельник
В Польше назвали условие передачи Украине истребителей F-16
Юрій Бойко
30 января, 2023 понедельник
Шмыгаль не обнаружил достаточно оснований, чтобы лишить экслидера ОПЗЖ Бойко звания Героя
путін
29 января, 2023 воскресенье
На фоне поражения в Украине Путину нужна победная война, это может быть Грузия или Армения, – грузинский эксперт
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.53
  • EUR
    Покупка 42.58
    Продажа 43.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
31 января
23:22
"Нас ожидает евроинтеграционная неделя": Зеленский рассказал о подготовке к саммиту Украина – ЕС
23:09
"За борьбу от имени цивилизованного мира": Зеленский и Блинкен получили звание "Человек года" от польского еженедельника Wprost
23:00
Австрия продлила право на проживание для украинских беженцев до марта 2024 года
22:44
В Мариуполе прогремело несколько громких взрывов, - советник мера
22:26
Премьер Британии призвал активизировать международную поддержку Украины
22:05
Россия поставляет Ирану военные технологии в обмен на дроны. США и Израиль обеспокоены, - Блинкен
21:39
Аналитика
Сергей Згурец
Бои в Донецкой и Луганской областях, средства противодействия российским БПЛА. Колонка Сергея Згурца
21:30
"Держать посла России мало смысла": Литва призвала все государства Европы выслать дипломатов РФ
21:19
Оккупанты роют окопы вокруг Бердянского аэропорта - в 100 километрах от линии фронта, - Федоров
21:10
Обзор
Победные новости 342-го дня войны: к лету ВСУ могут вернуть Крым, экс-глава Пентагона и президент Литвы призвали передать Украине истребители, Франция даст еще 12 САУ Caesar
21:05
Норвегия планирует утвердить пятилетнюю многомиллиардную программу поддержки Украины, – СМИ
21:00
Обзор
"Неизбежное" наступление РФ, прогноз Буданова, украинская проституция в войну, отказ Запада в самолетах. Мировые СМИ об Украине 31 января
20:59
Вероятное попадание ракеты: в Сумской области прогремел взрыв, пострадали гражданские
20:56
США считают, что РФ нарушила договор о ядерном оружии, - WSJ
20:41
Минобороны возвращает общественный контроль над закупками имущества, ГСМ и продовольствия
20:29
Эксклюзив
Россияне пытаются окружить Бахмут, поскольку не могут взять город штурмом, - лейтенант батальона "Свобода" НГУ Конон
20:29
Австрийский парламент поддержал формулу мира Зеленского
20:06
Украина прекратила действие двух межправительственных соглашений с РФ в сфере авиации
20:06
OPINION
О пополнении "запасов" истории
19:59
ВАКС
ВАКС назначил главе Харьковского окружного админсуда Панченко 5 лет лишения свободы за взятку
19:49
Россияне продолжают вывозить украинское зерно в Сирию: в Центре национального сопротивления раскрыли два маршрута
19:37
США не выявили признаков нецелевого использования американских денежных средств в Украине
19:30
Греция отказалась передать Украине танки Leopard
19:27
Латвия заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде 2024 года вместе с РФ и Беларусью
19:25
В бундестаге допустили возобновление обязательного призыва
19:12
В ООН заявили, что миссия в колонию в Оленовке, где погибли украинские военнопленные, все еще возможна
19:08
ЧВК Вагнера
В Донецке вагнеровцы болеют особо опасными инфекциями из-за ненадлежащих санитарных условий, – Генштаб
18:54
Роман Абрамович
Российский олигарх Абрамович обещает передать Украине £2,3 млрд от продажи "Челси", - The Telegraph
18:40
В МИД вызвали венгерского посла из-за антиукраинской риторики Орбана
18:39
Шмыгаль рассказал об ожиданиях от саммита Украина - ЕС в Киеве
18:33
С теплом в сердце и верой в защитников
18:20
В общей сложности 30: Франция передаст Украине дополнительные 12 САУ Caesar
18:09
OPINION
Коррупция вечна. Почему злоупотребления в закупках продовольствия для ВСУ были, есть и будут
17:59
В Харьковской области в результате действий россиян разрушено более 18 тысяч объектов, - ОВА
17:54
Полиция Финляндии предотвратила сжигание Корана на акции в Хельсинки
17:53
"Армия дронов": разведчикам передали еще 12 украинских беспилотников
17:42
Латвия
Латвия продлила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью до 10 мая
17:41
Телескоп "Хаббл" показал далекое голубое скопление звезд
17:28
Союз журналистов России исключат из Международной федерации журналистов
17:27
Великобритания планирует изучить опыт Канады в конфискации российских активов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV