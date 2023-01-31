"Я бы призвал страны доставить танки как можно быстрее": эксэнсек НАТО Расмуссен прокомментировал возможное новое наступление РФ
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Россия готовит новое наступление, которое может произойти "ранее, чем мы ожидаем"
Об этом сообщило издание Радио Свобода.
Отвечая на вопрос, насколько решающий сейчас фактор времени доставки в Украину танков, эксгенсек отметил, что это срочное дело, и призвал страны, принявшие соответствующее решение, ускорить поставки.
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"Я бы призвал страны ускорить процесс принятия решений и доставить танки как можно быстрее. (…) У нас есть две задачи: во-первых, помочь Украине закрыть небо, чтобы можно было избежать нападений на гражданскую инфраструктуру и гражданские цели. А во-вторых, мы должны помочь им вернуть утраченные земли. И в этом плане танки имеют решающее значение", – подытожил Расмуссен.
- Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .
- А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркнул, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится .
- 31 января стало известно, что Российская Федерация создает условия для начала наступательной операции в ближайшие месяцы. Наступление может произойти в Луганской области.
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