Об этом сообщило издание Радио Свобода.

Отвечая на вопрос, насколько решающий сейчас фактор времени доставки в Украину танков, эксгенсек отметил, что это срочное дело, и призвал страны, принявшие соответствующее решение, ускорить поставки.

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"Я бы призвал страны ускорить процесс принятия решений и доставить танки как можно быстрее. (…) У нас есть две задачи: во-первых, помочь Украине закрыть небо, чтобы можно было избежать нападений на гражданскую инфраструктуру и гражданские цели. А во-вторых, мы должны помочь им вернуть утраченные земли. И в этом плане танки имеют решающее значение", – подытожил Расмуссен.

Ранее издание Вloomberg писало, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте .

А секретарь СНБО Алексей Данилов говорил , что россияне готовятся к новой волне наступления в Украине до 24 февраля и разведывают оборонные возможности Украины. Впоследствии он подчеркнул, что власть понимает угрозу повторного наступления российских войск на территорию Украины и готовится .

31 января стало известно, что Российская Федерация создает условия для начала наступательной операции в ближайшие месяцы. Наступление может произойти в Луганской области.

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