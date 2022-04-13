Я бы не спешил обменивать Медведчука, прежде всего, нужно провести процессуальные действия, — экс-руководитель Службы внешней разведки
Николай Малмуж отметил, что прежде всего необходимо четко определить те перспективы, которые мы можем иметь от показаний Медведчука
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Маломуж добавил, что сейчас есть два варианта по отношению к будущему Медведчуку: "Это или осуждение, или очень быстрый обмен, однако на наших мощных преференциях. Это может быть обмен на группу наших военнослужащих, руководителей органов самоуправления", - сказал он.
Также Маломуж подчеркнул, что не советует спешить проводить обмен в ближайшие дни: "Сначала нужно провести быстрые, но качественные процессуальные действия по конкретным свидетельствам участия Медведчука в стратегических операциях против Украины, а они были стопроцентно. На его партию и личность делали ставку как на будущего лидера Украины Это был один из вариантов, рядом с Януковичем и другими политиками, все это провалилось, однако сейчас нам нужны конкретные факты от организаторов и исполнителей этого, в частности, касающихся задач, которые ставились и их руководителей, где была привлечена агентура по всей территории Украины".
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