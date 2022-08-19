Об этом нардепка Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила в эфире Еспресо.

Она ответила на вопрос, должен ли президент Украины Владимир Зеленский встречаться с Владимиром Путиным ради обмена пленными.

"Мы должны понимать, это не потому, что Путин бредит встречей с Зеленским. Это не его ближайшие планы, даже если он действительно заявил о готовности к переговорам. Его видение завершения этой войны не совпадает с необходимостью нашего выживания как народа и государства", – сказала нардеп.

Она подчеркнула, что Путин категорически выступает против этого.

"Поэтому соглашаться на встречу, из которой нужно было бы выйти с определенными договоренностями или планами, с руководителем государства-агрессора я бы не советовала. Не нужно использовать такой инструмент. Я думаю, что есть другие для освобождения наших пленных. Как раз эти инструменты должны сейчас отрабатываться. Надеюсь, что ООН была бы готова включиться в этот процесс максимально эффективно, хотя все поведение России поднимает существование, важность и эффективность ООН", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.