"Я бы не преувеличивал их возможности": Резников выразил сомнение в наличии у РФ ядерного оружия
Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что российское ядерное оружие непригодно для использования. Последнее испытание РФ проводила в 1998 году
Об этом чиновник сказал в эфире телемарафона 1 мая.
По его словам, оружие, которое РФ получила в 1990-х годах, уже устарело, а нового страна-агрессор не производит. Поэтому Резников считает ядерный шантаж России блефом.
"Они (россияне, - ред.) могли сделать апгрейд и продлить его (срок эксплуатации, - ред.), но формально срок годности истек еще тогда. Плюс производителем многих составляющих были украинские заводы, мы им уже не помогаем", - сказал Резников.
Он напомнил, что последнее испытание ядерного оружия Россия производила в 1998 году на полигоне в Казахстане.
"Поэтому мы не знаем, действенно ли оно и вообще - сработает ли оно", - отметил министр.
"Я бы не преувеличивал их возможности", – добавил он.
- РФ провалила испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" во время визита президента США Джо Байдена в Киев в феврале 2023 года.
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