Об этом чиновник сказал в эфире телемарафона 1 мая.

По его словам, оружие, которое РФ получила в 1990-х годах, уже устарело, а нового страна-агрессор не производит. Поэтому Резников считает ядерный шантаж России блефом.

"Они (россияне, - ред.) могли сделать апгрейд и продлить его (срок эксплуатации, - ред.), но формально срок годности истек еще тогда. Плюс производителем многих составляющих были украинские заводы, мы им уже не помогаем", - сказал Резников.

Он напомнил, что последнее испытание ядерного оружия Россия производила в 1998 году на полигоне в Казахстане.

"Поэтому мы не знаем, действенно ли оно и вообще - сработает ли оно", - отметил министр.

"Я бы не преувеличивал их возможности", – добавил он.