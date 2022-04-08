Я бы не был серьезным президентом, если бы сначала говорил в медиа, а уже потом обращался в исполком, - глава УЕФА Чеферин об исключении России из организации

Об этом сообщает The Independent .



– Рассматривается ли возможность полного исключения России из УЕФА? Как вы думаете, это нужно сделать обязательно?



– В эти дни обдумываются многие вещи. Изо дня в день, время от времени ситуация изменяется. Я бы не был серьезным президентом, если бы сначала говорил в медиа, а уже потом обращался в исполком, генеральную ассамблею или кого-либо, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин на заседании исполкома УЕФА.

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