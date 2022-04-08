Я бы не был серьезным президентом, если бы сначала говорил в медиа, а уже потом обращался в исполком, - глава УЕФА Чеферин об исключении России из организации
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он бы не был серьезным президентом, если бы сначала говорил в СМИ об исключении России из организации, а уже потом обращался в исполком
Об этом сообщает The Independent .
– Рассматривается ли возможность полного исключения России из УЕФА? Как вы думаете, это нужно сделать обязательно?
– В эти дни обдумываются многие вещи. Изо дня в день, время от времени ситуация изменяется. Я бы не был серьезным президентом, если бы сначала говорил в медиа, а уже потом обращался в исполком, генеральную ассамблею или кого-либо, – сказал президент УЕФА Александер Чеферин на заседании исполкома УЕФА.
- Напомним, 8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу.
- 29 марта сообщалось, что ФИФА планирует лишить Россию членства в организации.
- 30 марта генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин призвал ФИФА и УЕФА исключить Россию из международных футбольных организаций.
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