"Я бы их отправил на фронт", - Алиев о футболистах "Динамо", отдыхавших в ночном клубе во время комендантского часа
Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев раскритиковал игроков молодежки столичной команды, посетивших ночной клуб во время комендантского часа
Об этом пишет Sport Express.
"Я категорически не поддерживаю, что молодежь отдыхает и веселится во время войны, да еще и в ночных клубах. Я понимаю, что можно выпить и посидеть, если на следующий день выходной, но сделайте это в квартире или ресторане. Я сейчас вернулся с фронта и вижу, как пацаны сидят в подвалах и окопах.Они защищают честь своей страны. Молодежь, которая ходит и веселится в это время, должна вспомнить, что у нас идет война. Да, расслабляться надо, мы не роботы, но делать это нужно с умом, не у всех на глазах и не нарушая комендантский час", - сказал Алиев.
По словам бывшего футболиста "Динамо", этих игроков нужно отправить на фронт.
"Я бы их отправил на фронт, пусть посмотрят, в каких условиях находятся наши военнослужащие. То же касается депутатов. Пусть на фронте попытаются "бороться" с call-центрами. Наши военные – это настоящие мужики, которые в непростых условиях воюют и переживают за нашу страну и украинцев", – говорит Александр Алиев.
Экс-защитник киевлян обещал объяснить игрокам, что такое война, если ему удастся их увидеть.
- 10 октября стало известно, что игроки "Динамо" U19 Дмитрия Кремчанина, Кирилла Осипенко и Владислава Герича заметили в киевском ночном клубе Boho Safari, который работает во время комендантского часа.
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