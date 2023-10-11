"Я бы их отправил на фронт", - Алиев о футболистах "Динамо", отдыхавших в ночном клубе во время комендантского часа

Об этом пишет Sport Express.

"Я категорически не поддерживаю, что молодежь отдыхает и веселится во время войны, да еще и в ночных клубах. Я понимаю, что можно выпить и посидеть, если на следующий день выходной, но сделайте это в квартире или ресторане. Я сейчас вернулся с фронта и вижу, как пацаны сидят в подвалах и окопах.Они защищают честь своей страны. Молодежь, которая ходит и веселится в это время, должна вспомнить, что у нас идет война. Да, расслабляться надо, мы не роботы, но делать это нужно с умом, не у всех на глазах и не нарушая комендантский час", - сказал Алиев.

По словам бывшего футболиста "Динамо", этих игроков нужно отправить на фронт.

"Я бы их отправил на фронт, пусть посмотрят, в каких условиях находятся наши военнослужащие. То же касается депутатов. Пусть на фронте попытаются "бороться" с call-центрами. Наши военные – это настоящие мужики, которые в непростых условиях воюют и переживают за нашу страну и украинцев", – говорит Александр Алиев.

Экс-защитник киевлян обещал объяснить игрокам, что такое война, если ему удастся их увидеть.