Я буду биться и возьму в руки оружие, - тренер Ребров пообещал вернуться в Украину

Об этом сообщает Independent.ie .



По словам Реброва, он вернется в Украину 6 мая, как только завершится сезон в ОАЭ, где он работает.



"Я не могу говорить о футболе. Конечно, мы сейчас даже не думаем о футболе, мнениях о защите своей страны. Очень горжусь людьми, воинами, которые пытаются спасти нашу страну. Мы на правильной стороне, но должны бороться за нашу свободу. У меня в ОАЭ работа, но как только сезон закончится, вернусь домой со своими людьми. Приеду как только смогу. Я буду биться. Все выходят на улицы, мы едины как народ. Конечно, я возьму в руки оружие. Мы выживем. Выиграем. Я не вижу компромисса, потому что его нет с Путиным. Он хочет только поехать в Киев и показать, что оккупировал нашу страну", – сказал украинский тренер Сергей Ребров.

Напомним, Польша Швеция и Чехия отказались играть со сборной россии по футболу и потребовали исключить ее из отбора в Чемпионат мира 2022 года.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили все российские футбольные команды от всех соревнований под эгидой организаций.

8 берега Польша, Швеция и Чехия согласились с решением исключить Россию из квалификации ЧМ-2022 , а также перенести матч Украины с марта на июнь.

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