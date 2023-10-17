"Я боюсь за команду": Сабо прокомментировал смену тренера "Шахтера" перед матчем с "Барселоной"
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился эмоциями после последних новостей из донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает УПЛ ТВ.
Сабо прокомментировал назначение Дарио Срны и. главного тренера "Шахтера".
"Очень тяжело ему будет! Я хорошо его знаю. Он был отличным футболистом. У него хорошие отношения с Ахметовым, он заслуженный человек в клубе. Но быть главным тренером, особенно когда сейчас две игры с "Барселоной"... Я боюсь за эту команду Для того чтобы быть тренером такой команды и участвовать в Лиге чемпионов, этому все же нужно учиться Не только как сыграть в отдельном матче, но и многому должен учиться тренер Нужно быть хорошим психологом - одного нужно погладить по голове , другого поссорить", - сказал Йожеф Сабо.
25 октября "Шахтеру" предстоит матч в Лиге чемпионов против испанской "Барселоны".
Смена тренера "Шахтера"
В донецком клубе объявили о прекращении действия контракта с Патриком ван Левеном. Вместе с нидерландцем "Шахтер" покидает весь тренерский штаб.
Исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" стал спортивный директор клуба Дарио Срна.
Патрик ван Леувен возглавил "Шахтер" в июле 2023 года и был уволен после 12 матчей.
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