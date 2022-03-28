"Я боюсь, что у меня не будет дома, куда можно вернуться": история украинской беженки в Ирландии
Ирина Мизенина вместе с дочерью уехала из Украины в Ирландию после начала полномасштабной войны. Она ежедневно следит за новостями и опасается за свой дом в Киеве
Об этом пишет BBC.
Сейчас Ирина с дочерью живут в гостинице в городе Леттеркенни Ирландии. Там также проживают еще 90 украинских беженцев, в рамках гуманитарной политики страны относительно вынужденно переселенных людей. Выезжающие из Украины могут въехать в Ирландию без предварительной проверки и виз. Также украинцы имеют возможность получить льготы, медицинскую помощь, а также право работать в стране.
В разговоре с ВВС женщина сказала, что боялась за безопасность своей семьи, когда услышала звук взрывов в городе.
"Мне пришлось покинуть свой дом, все мои вещи и всю свою жизнь в Киеве. Нам пришлось переехать в более спокойное и безопасное место для моего ребенка", - сказала Ирина.
Ирина и ее дочь выехали через границу на западе Украины, а затем через Братиславу в Словакии добрались до Республики Ирландия.
"Ребенок плакал и боялся, он не понимал, почему не может вернуться в Киев в свой дом и свои игрушки", - рассказывает Ирина.
Муж Ирины остался в Украине. Она рассказывает, что не знает, осталось ли в Киеве что-то из предыдущей жизни.
"Каждое утро я смотрю новости и даже не знаю, есть ли у меня дом", - говорит женщина.
- Напомним, около 270 тыс. беженцев из Украины зарегистрировались в Германии.
- Во Францию прибыли около 30 тысяч украинских беженцев.
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