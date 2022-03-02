Я боролась за свою страну, – Свитолина прокомментировала разгромную победу над россиянкой в Мексике
Украинская теннисистка Элина Свитолина, разгромившая россиянку Анастасию Потапову на турнире в мексиканском Монтеррее, заявила, что в матче боролась за свою страну
Об этом сообщает Tennis Majors.
"Мне очень грустно, но я рада, что играю в теннис. Я боролась за свою страну. Для меня это особое событие. Все деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии", - сказала Элина Свитолина.
Свитолина победила россиянку Анастасию Потапову в двух сетах – 6:1 и 6:2. Во время поединка все упоминания о России убрали.
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