Я боролась за свою страну, – Свитолина прокомментировала разгромную победу над россиянкой в Мексике

Об этом сообщает Tennis Majors.



"Мне очень грустно, но я рада, что играю в теннис. Я боролась за свою страну. Для меня это особое событие. Все деньги, которые я здесь заработаю, пойдут украинской армии", - сказала Элина Свитолина.



Свитолина победила россиянку Анастасию Потапову в двух сетах – 6:1 и 6:2. Во время поединка все упоминания о России убрали.

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