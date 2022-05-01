Я больше чем когда-либо предан укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин потерпел неудачу, - Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что британцы продолжат оказывать военную и гуманитарную помощь Украине
Об этом Борис Джонсон написал в Twitter.
"Я говорил с президентом Зеленским, чтобы объяснить, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое для защиты. Я больше чем когда-либо предан укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин потерпел неудачу", - написал британский премьер.
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