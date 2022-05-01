Я больше чем когда-либо предан укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин потерпел неудачу, - Джонсон

Об этом Борис Джонсон написал в Twitter.



"Я говорил с президентом Зеленским, чтобы объяснить, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое для защиты. Я больше чем когда-либо предан укреплению Украины и обеспечению того, чтобы Путин потерпел неудачу", - написал британский премьер.

26 апреля министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина имеет право атаковать объекты в России , ведь россияне спровоцировали войну и являются агрессорами.

27 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал заявление своего министра обороны о праве Украины атаковать цели на территории России.

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