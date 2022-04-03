Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев, которые выходят на улицы с протестами во временно оккупированных городах
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
Президент отметил, что когда люди протестуют, оккупантам сложнее уничтожить нас.
"Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит. Всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свою свободу оккупанты могут закрепиться. А когда люди протестуют - и чем больше люди протестуют, тем сложнее оккупантам уничтожить нас. Уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", - сказал Владимир Зеленский.
Зеленский отдельно поблагодарил жителей Энергодара.
"Хочу отдельно поблагодарить жителей нашего Энергодара. Тем смелым украинцам и украинкам, которые сегодня вышли на митинг для защиты своего города. Для защиты нашего государства. В ответ оккупанты открыли огонь и использовали гранаты против абсолютно мирных людей. Которые – на своей земле, в своем правые. За каждого раненого будет ответ. А украинский характер все равно не покорить. Никаким давлением. Никаким насилием", - сказал Владимир Зеленский.
- Утром 2 апреля в Энергодаре Запорожской области прогремели взрывы, кафиры обстреляли мирный проукраинский митинг из минометов, четыре человека получили ранения.
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