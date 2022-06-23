"Я благодарен народу Израиля, но мы хотели бы поддержки от вашей власти": Зеленский раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Украине
Президент Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за недостаточную помощь Украине во время обращения к сообществу ведущих образовательных учреждений страны
Об этом идет речь на сайте Офиса Президента.
"Конечно, я благодарен народу Израиля, я благодарен вам за искреннюю и эмоциональную поддержку украинцев. Спасибо за все украинские флаги, которые появились на ваших улицах - мы все это видим, мы все это высоко ценим. За все те слова, которые прозвучали на нашу поддержку в вашем обществе. Я благодарен вашему великому народу. Но мы хотели бы поддержки от вашей власти. Мне кажется, это справедливо", - сказал Зеленский".
Зеленский отметил масштабы разрушения Украины, а также то, что по состоянию на утро 23 июня РФ использовала уже 2,7 тыс. ракет по украинской территории
Президент привел пример стран, которые уже оказали военную помощь Украине и подчеркнул, что хотел бы "обозначить" в этом списке и Израиль.
"Мы понимаем, что вам непросто, но мы бы очень хотели записать в колонку напротив вашего государства в таблицах о помощи нашей армии, которые мы получили. Мы бы хотели там что-нибудь записать", - добавил он.
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что когда государства мира вводят санкции против России – это не о деньгах, а о ценностях.
Напоследок он поблагодарил медикаменты, которые Украина получила от Израиля.
- 13 июня соучредительница Israeli friends of Ukraine Анна Жарова рассказала, что поддержка Украины в Израиле достаточно мощная, хотя многие израильтяне не понимают масштабы трагедии в Украине. При этом израильское общество прекрасно знает, что в Украине идет война и кто ее начал.
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