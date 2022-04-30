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Я благодарен каждому и каждой, кто защищает государственную границу, - Зеленский поздравил пограничников с профессиональным праздником

30 апреля, 2022 суббота
18:10
война с Россией

Президент Владимир Зеленский в День пограничника вручил награды военнослужащим ГПСУ

Об этом сообщает Офис президента .

"В условиях полномасштабной жестокой войны России против нашего независимого государства, против нашего сильного народа мы не можем позволить себе празднеств. Российское зло еще до сих пор на нашей земле, мы должны выбить оккупантов. И тогда будем праздновать. И это обязательно будет после нашей победы. А сейчас наша обязанность - отметить ваш вклад, вклад пограничной службы Украины, каждого и каждой в совместную борьбу украинского народа", - сказал президент.

Президент подчеркнул, что именно воины пограничной службы первыми встретили захватчика и выполняют одну из важнейших задач – контролируют линию границы, реагируют на активность врага вблизи границ.

"От профессионализма и эффективности Государственной пограничной службы зависит и защита Украины от диверсантов, от попыток врага разрушить наши цепочки поставок. Пограничники обеспечивают и нормальные экономические связи с нашими партнерами на западном и юго-западном участках границы. Ваша служба – одна из фундаментальных опор нашей защиты. И я благодарен каждому и каждой, кто защищает государственную границу", – отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех защитников границы, в том числе пограничников, которые героически обороняют Мариуполь.

"Имена воинов пограничной службы, погибших в боях с российским агрессором, навечно вписаны золотыми буквами в пантеон Героев Украины", - сказал Зеленский.

Он выразил убеждение, что государство защитит свою свободу в этой войне и наш народ победит российских захватчиков.

Собравшиеся почтили память погибших героев-пограничников минутой молчания.

Президент вручил пограничникам государственные награды, а также почетные и новые воинские звания.

12 военнослужащих награждены орденами Богдана Хмельницкого разных степеней, орденом Данила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" ІІІ степени и "Защитнику Отчизны". Один офицер отмечен почетным званием "Заслуженный юрист Украины". Пятеро пограничников получили новые военные звания.

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Владимир Зеленский
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