XXXII Экономический форум в Карпаче все ближе

В нынешнем XXXII Форуме, девизом которого является "Новые Ценности Старого Континента – Европа на пороге перемен", примут участие более 5 000 участников из Европы, США, Азии и Африки. Среди приглашенных гостей – президенты, премьеры, политические деятели, мэры городов, представители бизнеса и неправительственных организаций, эксперты и художники. В этом году в Форуме примут участие ключевые фигуры из сфер политики, экономики и социальных вопросов.

В ходе XXXII Экономического форума запланированы многочисленные дискуссии в рамках около 470 тематических мероприятий, среди которых ведущими темами будут вопросы безопасности, энергетики и международной политики. Как и в предыдущие годы, в программе Форума запланированы дискуссии в рамках Форума Здравоохранения, Форумов Регионов, Бизнеса и Управления, а также Устойчивого Развития.

Особое внимание будет уделено темам, посвященным восстановлению Украины. Агрессия Российской Федерации против Украины кардинально изменила геополитическую ситуацию в Центральной и Восточной Европе. Война и масштабные разрушения теперь проблема не только для Украины, но и для всего западного мира. Какие механизмы поддержки Украины необходимо привлечь прямо сейчас, чтобы уже принесенные жертвы не были напрасными? Восстановление Украины является огромным вызовом, поэтому все западные страны должны быть к этому вовлечены, а особенно важно сегодня сотрудничество между Польшей, США, ЕС и Украиной, которая имеет ключевое значение. В этой связи на Форуме будут рассматриваться вопросы влияния войны на глобальную архитектуру безопасности, борьбы с дезинформацией, перспективы интеграции в ЕС и НАТО, наказание России за военные преступления и будущее украинских городов и регионов.

Интегральной частью ежегодных изданий Экономического форума является также награждение выдающихся и авторитетных деятелей. Программный Совет наградит лауреатов в трех категориях: "Человек Года", "Организация Года" и "Неправительственная Организация Года Центрально-Восточной Европы".

Важным элементом Экономического форума является ежегодная презентация Отчета Варшавской Школы Экономики. В этом году в VI издании отчета будет представлено научное исследование о состоянии польской и европейской экономики в 2023 году. Отчет определяет ключевые проблемы и вызовы, стоящие перед экономиками стран, включая Центральную и Восточную Европу. В нем обсуждаются такие темы: влияние войны и пандемии на экономику европейских стран, анализ влияния уровня инвестиций на развитие, проблема высокой инфляции, изменения, происходящие в фискальной политике, угрозы пищевой безопасности, доступ к цифровым технологиям в здравоохранении, безопасность и энергетическое будущее Европы, изменения на рынке труда, а также изменения тенденций потребления. Отчет представляет собой уникальное издание, которое можно заказать при регистрации на Экономический Форум.

Трехдневный Форум в Карпаче также будет дополнен насыщенной культурной и развлекательной программой, которая будет проходить ежедневно после конференции, включая концерты, кинопоказы, авторские встречи и презентации туристических достопримечательностей региона. Очень интересной обещает быть и серия авторских встреч и разговоров с экспертами.

Организатором Экономического Форума выступает Фонд "Институт Восточноевропейских Исследований": https://www.forum-ekonomiczne.pl/