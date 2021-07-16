Xiaomi впервые обошла Apple на несколько процентов по количеству продаж смартфонов
Xiaomi стала вторым продавцом смартфонов согласно отчету за второй квартал текущего года
Об этом сообщает Canalys .
Согласно отчету от исследовательской компании в тройку лидеров попали:
- Samsung - 19% мирового рынка;
- Xiaomi - 17% мирового рынка;
- Apple - 14% мирового рынка;
Замыкают пятерку ведущих поставщиков - BBK Oppo и Vivo (10% мирового рынка).
Стоит отметить, что по сравнению с 2020 годом в 2021 году Xiaomi поставила на 83% больше мобильных телефонов. Samsung, со своей стороны, на 15%, а Apple лишь на 1%. Китайская компания и в дальнейшем нацелена на массовый рынок, в связи с чем средняя цена продаж у нее ниже на 40% по сравнению с Samsung и на 75% по сравнению с Apple соответственно.
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