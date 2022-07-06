Xiaomi анонсировали Mi Band 7 Pro с GPS и огромным экраном
Вместе с серией Xiaomi 12S компания представила фитнес-браслет Mi Band 7 Pro с долгожданным GPS-модулем. Хотя, назвать новинку фитнес-браслет можно лишь условно. Часы получили большой AMOLED-экрана 1,64" с расширением 456 x 280 точек и плотностью пикселей 236 ppi. Поэтому, вместе с достаточно широкими рамками, это делает их скорее бюджетними часами, которые имеют скромную начинку фитнес-трекера
Новинка представлена в пластиковом корпусе с металлическим напылением. Его вес составляет 20,5 г без ремешка при габаритах 44,7 x 28,8 x 11 мм. Оснащен батареей емкостью 235 мАч, которой хватит на 12 дней автономной работы и на 6 дней при интенсивном использовании. Часы также оснащены датчиками пульса и уровня кислорода в крови, которые будут круглосуточно мониторы показатели состояния организма. В нем также доступно 117 различных тренировок, включая водные тренировки, ведь браслет защищен от воды (5ATM).
Mi Band 7 Pro также получил обширную коллекцию циферблатов, что дает широкий выбор пользователей по оформлению. Новинка поддерживает работу со спутниками GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, а экран способен работать в режиме Always on Display. Часы также оснащены модулем NFC. Купить фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro можно будет по ориентировочной цене в $60.
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