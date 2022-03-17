Xerox приостановил поставки своего оборудования в РФ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главного финдиректора компании Ксавье Хейсса.



Ни украинский, ни российский рынки не занимают в выручке компании значительный объем, отметил финдиректор Xerox.



По его словам, компания мониторит ситуацию в РФ и понимает угрозу потенциальной экспроприации своих активов со стороны российских властей.



Напомним, российский "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с лета на период с 4 апреля по 24 апреля "в связи с кризисом в поставках электронных компонентов".