Xerox приостановил поставки своего оборудования в РФ
Американская компания Xerox Holdings Corp. заявила о приостановке поставок продукции в Россию, чтобы выполнить санкционные требования
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главного финдиректора компании Ксавье Хейсса.
Ни украинский, ни российский рынки не занимают в выручке компании значительный объем, отметил финдиректор Xerox.
По его словам, компания мониторит ситуацию в РФ и понимает угрозу потенциальной экспроприации своих активов со стороны российских властей.
Напомним, российский "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск с лета на период с 4 апреля по 24 апреля "в связи с кризисом в поставках электронных компонентов".
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